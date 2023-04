Hondureña necesita apoyo: “Me dijeron que a los tres días iba a sentir mis piernas... ya pasó un año”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Estábamos moviendo una lavadora, de repente sentí que la espalda me tronó en tres ocasiones, caí al suelo a no volverme a levantar... mis gritos se escucharon en toda la colonia, esperamos dos horas la ambulancia, ahí todavía sentía mis piernas”, relató Stefany Velásquez (32).

Acostada en una cama de la que no se ha podido levantar en 13 largos meses, Velásquez comenzó su desgarrador relato: “Yo esperaba que solo me operaran y después irme a mi casa, pero el doctor me dijo que tenía los nervios aplastados con las vertebras, no podía creer lo que me estaba pasando”.

Madre de cuatro hijos, la joven mujer pierde la batalla con las lágrimas y su voz se quiebra sutilmente al recordar el fatídico día que sintió por última vez sus piernas. “Cuando llegué al hospital tenía movimiento, me pasaron de una camilla a otra y otra vez me tronó horrible la espalda, otra fractura, se bloquearon los nervios”.