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"Muy elitista": los mexicanos critican su propio Mundial
El alto precio de las entradas y el fin de la señal televisiva gratuita para ver los partidos del Mundial ha desatado las críticas en México, donde sus aficionados denuncian que la Copa del Mundo 2026 se ha convertido en un evento "de lujo" que al ciudadano promedio por su "prohibitivo" coste económico.
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Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 13:00
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