“Casa por casa todos los días”, el modelo de éxito en atención primaria del centro de salud Nerza Paz

“´Mire que no estaba, andaba haciendo un mandado”, dijo al mismo tiempo que caminaba apurada hacia la salida del centro de salud Nerza Paz, en la aldea La Cañada, al suroriente de la capital de Honduras.

Paz explicó que el proceso inicia formando grupos de trabajo para ir a campo y determinar las regiones a visitar. Psicólogos, odontólogos, enfermeras, médicos y trabajadores sociales forman parte del equipo que busca evitar tragedias sanitarias en varias regiones.

Con este método, los expertos se centran en el entorno de las personas y sus necesidades básicas para así también poder conocer qué factores influyen cuando un paciente no mejora inclusive con sus medicamentos.

“Buscamos identificar no solo a los enfermos sino a las personas con factores de riesgo de enfermar, es decir, alguien que todavía no está enfermo pero que semanas o años posteriores me va a presentar una enfermedad que requiere atención médica”, agregó.