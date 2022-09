El miedo arrecia cada vez que llueve en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La calle que sirve como línea divisoria entre las colonias Guillén y El Reparto por Arriba luce desolada. A lo lejos, dos voces se distinguen como único “ruido” en la zona, es doña Johanna Martínez, quien desde afuera de su casa platicaba con un vecino que estaba apostado en la segunda planta de su vivienda.

Ambos se mantienen vigilantes y atentos porque aunque el reloj marcaba las 10:52 AM, las nubes grises que se formaban en el cielo son una señal de alerta sobre posibles lluvias. “Cuando llueve siento miedito, pero tengo fe en el Señor. No me he ido porque no tengo a dónde ir, he andado buscando, pero solo hay opciones de alquiler de L 10,000 más el depósito, ¡no puedo!”, dijo la dama mientras se apoyaba con todo su cuerpo en uno de los débiles muros de su residencia.

Pese a que en diciembre podría cumplir dos escasos años de residir en la zona, es la primera vez que junto a su familia habitan una casa propia, razón por la que pesa aún más dejar todo atrás.

La casa de Johanna es una de las 55 que aún faltan por evacuar en la zona. Hasta el lunes la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reportó la evacuación de 274 viviendas, lo que se traduce a 2,298 personas evacuadas. “De las 55 casas que faltan, ninguna está en zona de riesgo, pero queremos que evacuen por seguridad”, dijo Jorge Aldana, alcalde del DC.

