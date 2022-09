Jorge Aldana: “Yo también estoy molesto porque las calles son un desastre”

El domingo, un grupo de personas liderado por el ingeniero Carlos Andino realizaron trabajos de bacheo en el anillo periférico de la capital.

El hombre llevó a sus propios trabajadores y de su dinero compró el material con el que tapó los enormes agujeros que hay en este sector.

“Es una iniciativa y una propuesta diferente porque no rayamos, no manchamos, no quemamos llantas, no ponemos nada en redes sociales”, explicó Andino a EL HERALDO.

Según comentó, decidió hacerlo porque le nace hacerlo, no por presiones. Asimismo, invitó a los capitalinos a que se unan a su labor.

Sobre la iniciativa, Aldana dijo estar de su lado, sin embargo, aseveró que así no se resuelve el problema. “Yo también quisiera agarrar pala y piocha, pero con eso no resuelvo el problema, con eso lo mediatizo”, dijo.

