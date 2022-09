Lluvias: 72 capitalinos lo perdieron todo ante el desplome de sus hogares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que comenzó como una cálida noche de conversaciones y comidas, se convirtió en una pesadilla para las más de nueve familias de la colonia Nueva Suyapa que perdieron todo debido a las lluvias registradas en la capital.



Con lamentos por perder sus casas y pertenencias, los hoy desposeídos clamaron a las autoridades municipales para que les brinden algún tipo de apoyo ante la desgracia que les acompañó durante la tormenta y luego de que esta acabara.

Nelly Vázquez, una de las afectadas, manifestó con impotencia que “he perdido todo, tengo pruebas donde he llorado y lo he perdido todo. Fuimos a denunciarlo a la Alcaldía y a Copeco pero no nos resolvieron nada, ya estuvimos damnificados un mes y nos refugiamos en la escuela”.



Cabe destacar que el centro educativo Pablo Portillo Figueroa también forma parte del área dañada y podría peligrar la vida de los niños que reciben sus clases. Asimismo, Vanny Munguía, una de las ciudadanas que tiene las paredes de su casa rajadas producto del deslizamiento de la tierra, explicó que “¿adónde puedo agarrar si no tengo dónde? Lo único que me toca es quedarme aquí con mis hijos”.



Actualmente son 72 los capitalinos que están sin protección y perdieron sus casas, pero que según la máxima autoridad municipal serán reubicados a un lugar que hasta el cierre de esta edición se desconocía. Esta es la segunda tragedia que registra en la capital en menos de una semana de fuertes lluvias.

