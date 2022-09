Capitalinos deberán enfrentarse a 60 días más de precipitaciones

Explicó que con los casos de las colonias Guillén, Nueva Santa Rosa y Cerrito Blanco, los pobladores deben tener precaución porque la tierra sigue floja y no deben estar removiendo los escombros ni manipulando las áreas dañadas.

Las colonias afectadas por la falla geológica siguen bajo observación de la Alcaldía y otras instituciones del Estado, en donde hasta el momento se conoce que más de 10 hectáreas son afectadas y peligra la vida de los pobladores, que todavía no quieren desalojar su hogar.

Samuel Zelaya, un damnificado, conversó con EL HERALDO y explicó los motivos por los que él no deja de vigilar su casa.Zelaya manifestó que “tengo más de 60 mil lempiras invertidos en láminas, si me voy me roban todo, porque eso es lo que a la gente le gusta”.

Indicó que “mis hijas parecen nómadas porque la Alcaldía no resuelve y todo es pura politiquería y fotografías; no somos pendejos y tampoco vamos a vivir de eso”.

De forma sorprendente, la inconformidad no solo se hizo sentir de su parte, sino de la mayoría de los pobladores quienes afirman que no hay un objetivo claro por parte de las autoridades del gobierno y que les da igual estar entre los escombros porque ya no tienen nada más que perder.

La Municipalidad tiene ocho albergues activos para recibir a las personas que decidan irse de sus hogares o que forzosamente deban dejar sus casas debido al deslizamiento.

Alrededor de 200 familias han sido evacuadas en tan solo una semana, según los reportes del Cuerpo de Bomberos; pero hay otros ciudadanos que todavía tienen la esperanza de que su hogar se pueda salvar y seguir viviendo allí.

