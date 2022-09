Las noches se viven a oscuras en la capital de Honduras

“Siento que me persiguen, tengo miedo de que alguien pueda salir de en medio de la oscuridad y pueda arrebatarme mis pertenencias o que pueda ser violada, porque aquí no hay seguridad”, confesó Sánchez con cierto temor.

Se continuó el recorrido hasta llegar a la colonia San Francisco, en donde unos metros después del centro comercial dos sujetos con aspecto raro salieron de la nada, siendo poco iluminados por una antigua lámpara incandescente de los tres focos que están dañados.

Además, en la zona no se observó ningún patrullaje policial ni motorizada y mucho menos una cámara del Sistema 911 para observar la actividad nocturna de los 63 metros de abandono social.

Esta situación se repite en el barrio La Bolsa, en donde hay más de cinco postes y cuatro lámparas pero ninguna en función, solo sirven de adorno para los vecinos, quienes aseguraron que las denuncias a la ENEE ya se presentaron, mas no obtuvieron respuesta.



Una obra reciente fue la construcción de un puente a desnivel en las colonias San Miguel y 21 de Octubre en donde hay más 20 luces led, sin embargo, estas no funcionan.Carlos Martínez, de oficio conductor, explicó que “no entiendo, no me explico cómo estos focos dejaron de funcionar si son nuevos, o posiblemente a las personas de la ENEE no se les ocurre encenderlas”.

