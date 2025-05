Al menos 500 empleados de la AMDC serán despedidos

Jorge Aldana, alcalde de la capital, sobre este extremo, expresó: “Nadie quiere despedir a nadie. En primer lugar: no tengo el corazón para quitarle la comida a nadie, por quererlo hacer, ni por política. Yo no soy un hombre sectario, egoísta, ni mucho menos, pero me toca administrar los recursos del pueblo y administrar los recursos implica tomar decisiones que a veces uno no las quiere hacer, pero hay que hacerlas”.

Entre los cesanteados hay personas que fueron contratadas en el primer mandato del exalcalde Ricardo Álvarez y que con el paso de los años adquirieron el estatus de permanencia laboral.

“En el caso financiero de la Alcaldía Municipal, estamos reestructurando una altísima deuda que heredamos de más de 7,500 millones de lempiras. El año pasado empezamos a pagar esa deuda, estamos comenzando a pagar los proyectos que se heredaron del período pasado”, explicó Aldana sobre la motivación de las rescisiones laborales.