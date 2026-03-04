  1. Inicio
Temporada de flores pinta de color y vida los bulevares de la capital

Durante febrero, marzo y abril los principales bulevares de la capital son testigos del milagro de la naturaleza con los coloridos macuelizos

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 14:46
Los sectores de la capital que más registran árboles florales es el bulevar Suyapa, calle Real de Comayagüela y el barrio La Granja.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando el concreto y asfalto parecen dominar el Distrito Central, llega una época del año que rinde homenaje a la belleza de la naturaleza con las flores que decoran cada rincón urbano con tonos lilas, rosadas y amarillas.

Durante febrero, marzo y parte de abril, estos árboles de diversos tipos destacan en la capital por su floración, que celebra la biodiversidad urbana en los principales puntos de flujo vehícular de Tegucigalpa y Comayagüela.

El magenta, morado y lila son los tonos predominantes durante esta temporada de árboles de napoleón, jacareada y macuelizos en la capital de Honduras.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Elmer Zepeda, técnico del Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (Decoas) de la Secretaría de Educación, explicó que los diversos tipos de árboles florales son comúnmente conocidos por su resistencia y adaptabilidad a diferentes suelos y climas urbanos.

Además comentó que los macuelizos, bugambilias y jacarandas son árboles que tienen presencia en Honduras desde hace más de 15 años, y que son plantas que requieren de espacio debido a la gran extensión de sus raíces.

"Muchas de los árboles florales se pueden plantar siempre y cuando tengan suficiente espacio para que se desarrollen las raíces, que de hecho, no son agresivas, pero si grandes", apuntó.

Un espectáculo natural: flores llenan de frescura la capital hondureña​​​​​​
El cempasúchil, conocido como Palo Santo, Palo Blanco o Palo de Mayo destaca por su elegancia y frondosidad.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Cuidados

Expertos en cuidado y desarrollo ambiental aseguran que el cuidado debe ser una prioridad ante el florecimiento de los macuelizos, bugambilias y cempasúchil; ya que además de pintar la ciudad de colores, forman parte del desarrollo de la capital.

"Muchos de los problemas de la reforestación en nuestro país es que se les piensa que con sembrar o plantar árboles, este va a sobrevivir solo. Hay que dar cuidado y mantenimiento adecuado durante todos esos procesos de crecimiento para que la naturaleza pueda tener un desarrollo óptimo", apuntaron.

Durante la temporada de árboles florales, el amarillo, rojo, lila y rosado son los tonos que predominan en la capital.

(Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Entre las zonas en las que se puede apreciar este arte natural se encuentra el bulevar Suyapa, la calle Real de Comayagüela y el barrio La Granja.

