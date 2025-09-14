Lluvias dejan 88 afectados y daños en nueve colonias de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), reportó que 88 personas resultaron afectadas por las lluvias en Tegucigalpa y Comayagüela.
“Tres familias tuvieron que mudarse a albergues solidarios; ellos, por su cuenta, buscaron casas de parientes y se autoalbergaron”, informó Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Humana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El funcionario amplió que nueve colonias de la capital registraron afectaciones, entre ellas Mary Flakes, Nueva Capital, San Eugenio, 21 de Febrero, Vegas del Country y La Cantarero. “Fueron nueve en total”, precisó Quiñones.
Este fin de semana se reportaron acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia, lo que ocasionó calles inundadas y familias damnificadas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que en la colonia Nueva Capital atendieron dos viviendas que resultaron inundadas a causa de una quebrada que pasa cerca de la zona. Asimismo, la institución asistió a cuatro viviendas anegadas en la colonia San Eugenio, debido al desbordamiento de otra quebrada del sector.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó a este rotativo que se esperan lluvias este lunes por la tarde en la capital hondureña.
Habrá este lunes
“Tenemos pronósticos de lluvia después del mediodía. En la mañana tendremos cielos nublados, luego medio nublados al mediodía, pero después de la 1:00 de la tarde se espera que se empiecen a generar algunos chubascos”, explicó Francisco Argeñal, director de Cenaos.
Según el experto, esto se debe a la influencia de una vaguada en superficie que continuará generando lluvias este domingo y lunes, la misma que provocó las precipitaciones del sábado.
A nivel nacional, Cenaos pronostica lluvias en el occidente, suroccidente, sur, centro y parte del noroccidente.
“Hacia la zona de Olancho, El Paraíso, Colón y Gracias a Dios habrá lluvias y chubascos más leves. Donde se esperan de moderados a fuertes es en las montañas del centro y el occidente principalmente”, concluyó Argeñal.