Lluvias dejan 88 afectados y daños en nueve colonias de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), reportó que 88 personas resultaron afectadas por las lluvias en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Tres familias tuvieron que mudarse a albergues solidarios; ellos, por su cuenta, buscaron casas de parientes y se autoalbergaron”, informó Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Humana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El funcionario amplió que nueve colonias de la capital registraron afectaciones, entre ellas Mary Flakes, Nueva Capital, San Eugenio, 21 de Febrero, Vegas del Country y La Cantarero. “Fueron nueve en total”, precisó Quiñones.

Este fin de semana se reportaron acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia, lo que ocasionó calles inundadas y familias damnificadas.