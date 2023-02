Un sueño de artista plasmado a color en hojas de papel por Kenneth Zeledón

“Mi primer dibujo fue uno de Bob Esponja, me gusta el animé, pero podría intentar hacer otros estilos”, expresó el chico a EL HERALDO.

Para él trazar coloridas líneas es el inicio de lo que aspira a convertirse cuando crezca. “Quiero ser diseñador gráfico, me gusta dibujar, empecé hace poco porque no tenía colores, les pedí unos a mis papás y me los pudieron comprar.

Mis amigos me dicen que les gustan mis dibujos y que se los venda, pero solo me ofrecen diez lempiras”, reveló entre risas.Para apoyar al joven artista a desarrollar su talento puede donar colores, papel u otras herramientas de dibujo. Los números disponibles son 9560-0863 y el de la sección Metro 9940-0221.