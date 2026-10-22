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420 alumnos a clases hasta las 3:00 pm: así será el pilotaje de la jornada extendida

La falta de infraestructura es uno de los principales obstáculos para implementar la jornada extendida en el Instituto Jesús Milla Selva, que prevé atender inicialmente a estudiantes de séptimo grado

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 14:46
420 alumnos a clases hasta las 3:00 pm: así será el pilotaje de la jornada extendida

La prueba piloto de jornada extendida en el Instituto Jesús Milla Selva contempla ocho horas de permanencia escolar, alimentación y actividades artísticas, musicales y deportivas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Jesús Milla Selva, en Tegucigalpa, comenzará en 2027 la prueba piloto del programa de jornada extendida impulsado por la Secretaría de Educación, con una matrícula inicial prevista de 420 estudiantes y un horario de clases de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La iniciativa busca ampliar el tiempo de permanencia de los alumnos en los centros educativos, fortalecer el aprendizaje y ofrecer alimentación escolar. También contempla actividades deportivas, artísticas y musicales durante las horas adicionales.

“Con el nuevo programa quedarían 12 secciones de 35 alumnos, para un total de 420 estudiantes. Con esa cantidad comenzaríamos”, explicó Anael Hernández García, director del instituto al detallar la organización prevista para poner en marcha el pilotaje.

El centro educativo funciona con ocho secciones en la jornada matutina y ocho en la vespertina actualmente. Según Hernández García, las secciones de la tarde tienen entre 23 y 25 alumnos, por lo que será necesario reorganizar algunos grupos para aprovechar los espacios disponibles.

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“Creo que es un buen proyecto. Si no, vean ustedes que los países desarrollados prácticamente mantienen a los niños entre siete y ocho horas en los centros escolares”, manifestó al considerar que la ampliación del horario contribuirá a mejorar la calidad educativa.

Falta de aulas y adecuaciones

Uno de los principales desafíos para el Instituto Jesús Milla Selva será la disponibilidad de aulas. La institución mantiene secciones en ambas jornadas y no cuenta con suficiente espacio para incorporar de inmediato a todos los grados en el horario extendido.

“Para 2027 ya no hay tiempo para construir más aulas. A lo más que se puede aspirar es a trabajar solo con séptimo grado”, advirtió el director del centro educativo.

Además de las aulas, el instituto necesita espacios para almacenar y preparar los alimentos, personal especializado y protocolos de higiene que garanticen la seguridad alimentaria. También será necesario coordinar con los docentes la distribución de las horas de trabajo, las tutorías, las actividades deportivas y otras funciones que contempla el nuevo modelo.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Educación informaron que con este programa se pretende seleccionar un centro educativo por departamento.

La ministra Arely Argueta, detalló que se realizan supervisiones para determinar cuáles instituciones reúnen las condiciones necesarias para implementar la iniciativa.

“Vamos a aprovechar toda la mañana para impartir las clases académicas. Por la tarde tendremos las actividades extracurriculares, como el arte, la música y el deporte”, explicó Argueta.

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La Secretaría de Educación ha planteado ofrecer una merienda por la mañana y un almuerzo al mediodía, para que los estudiantes puedan permanecer en el instituto durante toda la jornada sin tener que salir a buscar alimentos.

La institución contratará personal para atender los centros seleccionados y que se evalúan las adecuaciones físicas necesarias. Entre las obras previstas figuran la construcción de cocinas y comedores en aquellos establecimientos que no cuentan con estos espacios.

La falta de aulas y de espacios para preparar alimentos figura entre los retos del Instituto Jesús Milla Selva para iniciar en 2027 la jornada extendida con 420 estudiantes, según el director Anael Hernández

La falta de aulas y de espacios para preparar alimentos figura entre los retos del Instituto Jesús Milla Selva para iniciar en 2027 la jornada extendida con 420 estudiantes, según el director Anael Hernández

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

En cuanto a la malla curricular, La Secretaría de Educación informó que trabaja para definir las asignaturas y actividades que desarrollarán los estudiantes entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Actualmente, la jornada está diseñada para finalizar al mediodía, por lo que todavía deben establecerse los contenidos de las horas adicionales y también por la falta de infraestructura.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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