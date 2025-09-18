Filtraciones y techos dañados inundaron salas del Hospital General San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en Tegucigalpa durante las últimas horas dejaron en evidencia nuevamente la vulnerabilidad del Hospital General San Felipe, donde varias salas resultaron parcialmente inundadas por filtraciones en techos dañados y desagües en mal estado.

Las áreas de oncología para hombres, Rayos X y pediatría fueron de las más afectadas, situación que generó quejas de pacientes y personal médico por la precariedad en la que opera este centro asistencial.

De acuerdo con testimonios, el problema se origina en techos deteriorados, tragantes y tuberías de aguas negras que presentan fallas constantes.

“Prácticamente todas las salas del hospital se inundaron, incluso la dirección de enfermería. Desde la mañana (de este jueves), hasta las enfermeras profesionales hemos estado sacando agua”, detalló una de las enfermeras.

La entrevistada amplió que todos los años ocurre lo mismo para esta temporada debido al escaso mantenimiento del hospital. “Desde hace aproximadamente 10 años.

La construcción no fue adecuada; los desagües quedaron mal hechos y eso genera los problemas actuales”, manifestó la entrevistada.