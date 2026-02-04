Los dos robos de la Virgen de Suyapa que sacudieron la fe de los hondureños en la historia

Tegucigalpa, Honduras.- La Virgen de Suyapa no solo es símbolo de fe, amor y tradición, también es una imagen marcada por intentos de robo, ya sea por devotos o individuos con la intención de despojar sus vestidos y adornos, que por lo general sucede con las imágenes sagradas.

A lo largo de su historia, la Patrona de Honduras fue robada en dos ocasiones, hechos que estremecieron a la iglesia y a toda la nación hondureña.

Nelson Carrasco, investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que la historia de la Virgen comienza con un constante desplazamiento desde su hallazgo en 1747.

“La Virgen de Suyapa ha sido una imagen en movimiento desde su hallazgo en 1747, pasando de un espacio al asentamiento de la comunidad, donde poco a poco fue reconocida como una imagen milagrosa con rasgos indígenas y profundamente cercana al pueblo”, afirmó Carrasco.

El historiador detalló que esa identificación fue importante para que la imagen se arraigara en la aldea que hoy lleva su nombre, convirtiéndose en un símbolo espiritual y cultural.

“La Virgen se mantuvo siempre en Suyapa, por eso se le llamó Virgen de Suyapa o Inmaculada de Suyapa, porque la comunidad la asumió como propia, como una imagen morena, cercana y representativa de su identidad”, explicó.

Con el aumento de los milagros atribuidos a la imagen, fue necesaria la construcción de un espacio digno para su resguardo y veneración.

“Entre 1777 y 1780 se construye la ermita de Suyapa, y desde ese momento la Virgen permaneció allí por más de un siglo, mientras crecía de forma constante la cantidad de feligreses que llegaban a agradecer favores”, relató Carrasco.

La importancia de la Virgen trascendió las fronteras locales y alcanzó reconocimiento internacional en el siglo XX.

“Es hasta 1925 cuando adquiere una dimensión internacional, al ser declarada Patrona de Honduras por la Iglesia de Roma, y a partir de ahí su culto se extiende a todo el país mediante imágenes, estampitas y devoción popular”, señaló.

Sin embargo, esa devoción también la colocó en riesgo. El primer robo ocurrió en 1936, en una época con pocas medidas de seguridad.

“El primer robo lo comete Dolores Chávez, una devota que se llevó la imagen a su casa por fe, no por interés económico, en un tiempo donde no existían cámaras ni controles de seguridad”, explicó el investigador.