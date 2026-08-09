Crisis de agua en la capital aumenta riesgo de enfermedades gastrointestinales

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de agua que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela podría aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales, así lo advirtió Julio Quiñónez, director municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Según informó, la alerta se deriva de las dificultades que enfrentan actualmente algunas familias para mantener medidas básicas de higiene. Cabe recordar que, el Distrito Central permanece bajo Alerta Amarilla por sequía y emergencia hídrica, mientras el abastecimiento de agua se ha vuelto más espaciado en distintos sectores de la capital.

El esquema de racionamiento contempla ciclos de hasta nueve días, una situación que obliga a las familias a almacenar agua y extremar las medidas de higiene para evitar enfermedades. La advertencia ocurre además cuando la Secretaría de Salud confirmó recientemente un aumento en las atenciones por enfermedades diarreicas e infecciones estomacales en hospitales y centros de salud del país. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía procesan muestras para determinar si este incremento está relacionado con un agente viral o bacteriano, por lo que aún no se ha establecido una causa específica. La falta de agua puede dificultar tareas básicas como el lavado frecuente de manos, la limpieza de utensilios y la higiene de los alimentos, aumentando las condiciones que favorecen la propagación de infecciones.