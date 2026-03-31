A partir de las 10:00 pm de este martes cerrarán temporalmente el puente de Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal del concurrido puente Germania, ubicado al sur de la capital, debido a trabajos de instalación de vigas como parte del proyecto de ampliación de esta importante vía.

Según informó la comuna capitalina, el cierre se realizará durante seis horas, desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, para avanzar en las obras sin afectar significativamente el flujo vehicular.

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la alcaldía capitalina, explicó que la intervención forma parte de los trabajos iniciales para ampliar el puente Germania y desarrollar un libramiento que mejore la circulación hacia la zona sur.

“Los trabajos no causarán mayor tráfico vehicular debido a la disminución en la circulación por el inicio de la Semana Santa 2026. Además, no se trata de un cierre permanente, sino de labores puntuales para comenzar con la ampliación del puente Germania, tal como se había anunciado para facilitar el libramiento en la zona sur”, indicó el funcionario.