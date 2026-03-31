A partir de las 10:00 pm de este martes cerrarán temporalmente el puente de Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal del concurrido puente Germania, ubicado al sur de la capital, debido a trabajos de instalación de vigas como parte del proyecto de ampliación de esta importante vía.
Según informó la comuna capitalina, el cierre se realizará durante seis horas, desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, para avanzar en las obras sin afectar significativamente el flujo vehicular.
Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la alcaldía capitalina, explicó que la intervención forma parte de los trabajos iniciales para ampliar el puente Germania y desarrollar un libramiento que mejore la circulación hacia la zona sur.
“Los trabajos no causarán mayor tráfico vehicular debido a la disminución en la circulación por el inicio de la Semana Santa 2026. Además, no se trata de un cierre permanente, sino de labores puntuales para comenzar con la ampliación del puente Germania, tal como se había anunciado para facilitar el libramiento en la zona sur”, indicó el funcionario.
Carrasco detalló que dentro del plan de intervención se contempla habilitar uno de los carriles en determinados momentos, con el fin de mantener la movilidad en el sector.
Asimismo, señaló que aunque el puente Germania forma parte de una carretera internacional y su jurisdicción corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), existe una coordinación directa entre ambas instituciones.
“Técnicamente, el puente Germania pertenece a la jurisdicción de la SIT, pero trabajamos de manera coordinada con el ministro Aníbal Ehrel para gestionar el tráfico, establecer rutas alternas y brindar apoyo logístico. Aunque es una obra de la SIT, también es un tema que impacta a toda la ciudad”, explicó.
Ante estos trabajos, la alcaldía recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se realizan las labores nocturnas en el sector.