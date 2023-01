Choques, caos y parque vehicular alto colapsan calles de Tegucigalpa

Desde hace al menos 10 años se ha detectado que la ciudad enfrenta un problema de movilidad por su elevado parque vehicular y el uso excesivo del automóvil particular, a lo que se suman más cargas por una educación vial muy pobre (irrespeto a todas las leyes y señales), continuos accidentes vehiculares y un significativo número de muertos en accidentes de tránsito .

El triste escenario de lunes a viernes, en cada hora pico, a lo largo de todo el año. La capital de Honduras se ha quedado pequeña para el enorme parque vehicular . Sus calles, avenidas y bulevares no soportan la abultada movilización motorizada.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando la noche se asoma, el tiempo se paraliza en las calles de Tegucigalpa . Sobre el pavimento gris destellan un sinfín de luces, la orquesta de bocinas se potencia a los máximos decibeles y las filas de vehículos no se mueven.

Entre el crecimiento de la ciudad, un mayor poder adquisitivo y un transporte urbano frágil -no dejemos por fuera la inseguridad-, tener un vehículo se ha vuelto una necesidad.

Fue al cierre de 2022 -en la época navideña y con el confinamiento llegando a su fin- cuando ese número se mostró en calle.

Ante ello, el gobierno local propuso, como parte de un paquete de medidas de alivio vial, “un escalonamiento de los empleados públicos que regula las medidas del libre tránsito para que las descargas vehiculares no se hagan en las horas que colapsan y todas de una sola vez”.

Según los análisis de Movilidad Urbana, en la ciudad las horas de mayor congestionamiento se reportan en las brechas de 7:00 AM a 9:00 AM y de 3:30 PM a 7:00 PM.Un informe de 2012 ya anticipaba estas horas pico. En la mañana, incluso desde las 6:00 AM, empezaba una movilización obligaba hacia centros de trabajo y estudio.