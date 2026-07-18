La capital hondureña registra 26 incendios forestales y estructurales durante julio

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el período comprendido entre el 3 y el 19 de julio, el Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió decenas de emergencias en la capital, entre ellas incendios forestales, estructurales y otros siniestros que movilizaron a sus equipos de respuesta.
Según reportes de la institución bomberil, en Tegucigalpa y Comayagüela se contabilizaron 16 incendios estructurales, es decir, aquellos ocurridos en viviendas, edificios u otro tipo de infraestructura.
En el mismo período fueron atendidos 10 incendios forestales, de acuerdo con los reportes diarios de incidencias. Además, se muestra una alta incidencia de incendios de zacateras, con 19 casos registrados durante los días analizados en el Distrito Central.
Según el Cuerpo de Bomberos, las causas de los incendios son variadas y cada emergencia requiere una evaluación en el lugar para determinar si fue provocada por factores accidentales, fallas eléctricas, descuidos humanos u otras circunstancias.
En el caso de los incendios estructurales, los reportes clasifican las emergencias por tipo, aunque no detallan en cada evento la causa específica que originó las llamas.
Las autoridades recuerdan que los descuidos con fuentes de calor, instalaciones eléctricas en mal estado y el manejo inadecuado del fuego son factores que pueden aumentar el riesgo de incendios dentro de viviendas y comercios.
Además de los incendios forestales y estructurales, los apagafuegos atendieron emergencias relacionadas con incendios vehiculares, eléctricos, en basureros y de biomasa.
Los reportes contabilizan seis incendios de vehículos, nueve incendios eléctricos y 13 emergencias relacionadas con incendios en basureros durante el período evaluado.
También se registraron 15 incendios de zacateras, una de las incidencias más frecuentes para las unidades bomberiles desplegadas en distintos sectores de la capital.
Otras incidencias
Entre las atenciones más numerosas destacan los servicios de ambulancia, que alcanzaron 162 reportes, convirtiéndose en la principal carga operativa del Cuerpo de Bomberos durante esos días.
Los accidentes de motocicleta sumaron 23 casos, mientras que los accidentes vehiculares llegaron a 12 atenciones, según las estadísticas oficiales.
Las unidades de emergencia también participaron en rescates de fauna, atención prehospitalaria, caída de árboles, cortes de árboles y otras labores de apoyo a la población.
En total, los registros del Cuerpo de Bomberos reflejan 322 incidencias atendidas entre el 3 y el 5 de julio; 314 entre el 10 y el 12 de julio, y 96 entre el 17 y el 19 de julio.
La institución mantiene el llamado a la ciudadanía para evitar quemas sin control, revisar instalaciones eléctricas y reportar cualquier emergencia al sistema de atención para reducir riesgos durante la temporada.