La capital hondureña registra 26 incendios forestales y estructurales durante julio

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el período comprendido entre el 3 y el 19 de julio, el Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió decenas de emergencias en la capital, entre ellas incendios forestales, estructurales y otros siniestros que movilizaron a sus equipos de respuesta.

Según reportes de la institución bomberil, en Tegucigalpa y Comayagüela se contabilizaron 16 incendios estructurales, es decir, aquellos ocurridos en viviendas, edificios u otro tipo de infraestructura.

En el mismo período fueron atendidos 10 incendios forestales, de acuerdo con los reportes diarios de incidencias. Además, se muestra una alta incidencia de incendios de zacateras, con 19 casos registrados durante los días analizados en el Distrito Central.

Según el Cuerpo de Bomberos, las causas de los incendios son variadas y cada emergencia requiere una evaluación en el lugar para determinar si fue provocada por factores accidentales, fallas eléctricas, descuidos humanos u otras circunstancias.

En el caso de los incendios estructurales, los reportes clasifican las emergencias por tipo, aunque no detallan en cada evento la causa específica que originó las llamas.

Las autoridades recuerdan que los descuidos con fuentes de calor, instalaciones eléctricas en mal estado y el manejo inadecuado del fuego son factores que pueden aumentar el riesgo de incendios dentro de viviendas y comercios.

Además de los incendios forestales y estructurales, los apagafuegos atendieron emergencias relacionadas con incendios vehiculares, eléctricos, en basureros y de biomasa.