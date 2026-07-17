Pavoroso incendio consume vivienda en Altos de San Isidro: buscan a una señora y dos niños

Tegucigalpa, Honduras.- Un pavoroso incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia Altos de San Isidro, en la capital hondureña.

Vecinos y familiares llegaron al lugar al no tener noticias de las personas que residían en la vivienda: una señora y, presuntamente, dos niños.

La hija de la mujer llegó desconsolada al sitio preguntando por su madre, mientras vecinos intentaban calmarla en medio de la incertidumbre.

Según los habitantes de la zona, el incendio comenzó en las primeras horas de la mañana de este viernes 17 de julio.

La preocupación crece porque, de acuerdo con los vecinos, la señora acostumbraba salir temprano para llevar a los menores a la escuela. Sin embargo, este período los niños supuestamente se encontraban de vacaciones.