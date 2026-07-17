Pavoroso incendio consume vivienda en Altos de San Isidro: buscan a una señora y dos niños

Tegucigalpa, Honduras.- Un pavoroso incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia Altos de San Isidro, en la capital hondureña.
Vecinos y familiares llegaron al lugar al no tener noticias de las personas que residían en la vivienda: una señora y, presuntamente, dos niños.
La hija de la mujer llegó desconsolada al sitio preguntando por su madre, mientras vecinos intentaban calmarla en medio de la incertidumbre.
Según los habitantes de la zona, el incendio comenzó en las primeras horas de la mañana de este viernes 17 de julio.
La preocupación crece porque, de acuerdo con los vecinos, la señora acostumbraba salir temprano para llevar a los menores a la escuela. Sin embargo, este período los niños supuestamente se encontraban de vacaciones.
La mujer fue identificada únicamente como "doña Margarita". Su hija y varios vecinos intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero no obtuvieron respuesta.
El Cuerpo de Bomberos trabajó intensamente para controlar las llamas. De manera preliminar, informó que durante las primeras inspecciones no se habían encontrado cuerpos entre los escombros.
Los equipos de rescate continúan removiendo los restos de la vivienda para descartar o confirmar la presencia de víctimas. La casa estaba construida de madera y láminas de aluzinc, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.
Hasta el momento, las autoridades únicamente reportan pérdidas materiales y mantienen las labores de búsqueda para confirmar o descartar si hay personas fallecidas.
La vivienda está ubicada en un sector que colinda con la colonia La Peña y la residencial La Cañada. Mientras continúan las labores de inspección, vecinos mantienen la esperanza de que doña Margarita y los menores hayan salido de la casa antes de que se iniciara el incendio, debido a la rutina que ella tenía de abandonar la vivienda durante las primeras horas de la mañana.