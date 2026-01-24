  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Calles cerradas por la sesión en el CN y la juramentación de Juan Diego Zelaya

Con motivo de la instalación de la primera legislatura y la toma de posesión de Juan Diego Zelaya, estas son las calles que estarán cerradas en Tegucigalpa

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 18:00
Calles cerradas por la sesión en el CN y la juramentación de Juan Diego Zelaya

Las calles aledañas al centro de Tegucigalpa permanecerán cerradas por las actividades políticas.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La capital de Honduras vivirá un domingo trascendental en el plano político. Por un lado, el alcalde electo, Juan Diego Zelaya, estará tomando posesión de su cargo y a pocos metros de donde se realizará la solemne ceremonia el Congreso Nacional estará llevando a cabo la instalación de la primera legislatura para el periodo 2026-2027.

Con el fin de garantizar la seguridad y mantener el orden, la Policía Nacional ha anunciado que las calles cercanas al hemiciclo legislativo y al Museo para la Identidad Nacional (MIN) permanecerán cerradas desde tempranas horas de la mañana del domingo 25 de enero.

"En estas actividades de cambio de autoridades, la Policía Nacional planifica y ejecuta un plan de operaciones que implica el control de todas las avenidas y vías alternas al Congreso Nacional como en otros edificios que se van a realizar actividades", explicó José Adonay Hernández, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Más de 2,000 militares custodian el Congreso Nacional previo a instalación de nueva legislatura

Con este anuncio, Hernández hizo un llamado a la población para utilizar vías alternas y así evitar el congestionamiento vial. Asimismo, el funcionario policial instó a las personas que participarán en estos eventos portar sus respectivas credenciales para poder acceder a los lugares a los que se dirigen.

Calles cerradas

-Antigua funeraria Auxiliadora

-Semáforo esquina Chinda Díaz

-Semáforo parque central

-Acceso por Larach y Banco Occidente

-Esquina Tesorería General de la República

-Antigua Casa Presidencial

-Puente Mallol (desde palo de hule)

Así avanzan los preparativos para la juramentación de Juan Diego Zelaya

-Puente La Isla

-Acceso puente peatonal mercado La Isla

-Salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias