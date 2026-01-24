Calles cerradas por la sesión en el CN y la juramentación de Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La capital de Honduras vivirá un domingo trascendental en el plano político. Por un lado, el alcalde electo, Juan Diego Zelaya, estará tomando posesión de su cargo y a pocos metros de donde se realizará la solemne ceremonia el Congreso Nacional estará llevando a cabo la instalación de la primera legislatura para el periodo 2026-2027.
Con el fin de garantizar la seguridad y mantener el orden, la Policía Nacional ha anunciado que las calles cercanas al hemiciclo legislativo y al Museo para la Identidad Nacional (MIN) permanecerán cerradas desde tempranas horas de la mañana del domingo 25 de enero.
"En estas actividades de cambio de autoridades, la Policía Nacional planifica y ejecuta un plan de operaciones que implica el control de todas las avenidas y vías alternas al Congreso Nacional como en otros edificios que se van a realizar actividades", explicó José Adonay Hernández, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Con este anuncio, Hernández hizo un llamado a la población para utilizar vías alternas y así evitar el congestionamiento vial. Asimismo, el funcionario policial instó a las personas que participarán en estos eventos portar sus respectivas credenciales para poder acceder a los lugares a los que se dirigen.
Calles cerradas
-Antigua funeraria Auxiliadora
-Semáforo esquina Chinda Díaz
-Semáforo parque central
-Acceso por Larach y Banco Occidente
-Esquina Tesorería General de la República
-Antigua Casa Presidencial
-Puente Mallol (desde palo de hule)
-Puente La Isla
-Acceso puente peatonal mercado La Isla
-Salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced