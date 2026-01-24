Así avanzan los preparativos para la juramentación de Juan Diego Zelaya en el MIN

Así luce el Museo para la Identidad Nacional (MIN) a un día de la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como nuevo alcalde del Distrito Central.
El alcalde electo tomará posesión este domingo a las 7:00 a.m. en el emblemático museo de la capital, en un acto simbólico marcado por la falta de una transición política ante la negativa del edil Jorge Aldana en reconocer los resultados.
A lo interno del MIN ya se han colocado sillas para los invitados y el estrado principal en donde Juan Diego Zelaya asumirá las riendas de la Alcaldía para los próximos cuatro años.
Juan Diego Zelaya iniciará de forma atípica su etapa en la silla municipal y con varios desafíos por delante.
El equipo del nuevo alcalde ha trabajado para garantizar que todo salga de la mejor manera durante la toma de posesión.
El acto contará con la presencia de medios de comunicación, cuerpo diplomático, algunos invitados especiales y familiares, así como de los miembros de la corporación municipal entrante.
Las autoridades han comenzado a resguardar los alrededores del MIN para evitar que las protestas de los colectivos de Libre afecten el acto en donde se juramentará a Zelaya como alcalde.
La toma de posesión de Juan Diego Zelaya se realizará horas antes de que se instale la primera legislatura en el Congreso Nacional.
El escudo de la Alcaldía y el podio en donde dará su discurso el edil fueron colocados cuidadosamente dentro del Museo.
Juan Diego Zelaya asume las riendas de la Alcaldía del Distrito Central después de vencer a Jorge Aldana en una apretada contienda.
El propio Zelaya ha adelantado que tras el evento se trasladará al Congreso Nacional para acompañar la instalación de la primera legislatura.
Tegucigalpa se prepara para recibir a su nuevo alcalde tras una reñida elección y con la negativa de Jorge Aldana en reconocer los resultados y entregar la silla municipal.