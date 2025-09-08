Banda y palillonas del Vuelo de Águila prometen destacar en las fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Vuelo de Águila se prepara con entusiasmo para engalanar las calles capitalinas este próximo 15 de septiembre, en la conmemoración de los 204 años de independencia patria. Desde hace tres meses, las jóvenes palillonas y los integrantes de la banda escolar se reúnen varios días a la semana en intensos ensayos, demostrando que la disciplina y la pasión son clave para representar con orgullo a su institución.

La banda está conformada por unos 20 talentosos jóvenes que afinan cada detalle para ofrecer un espectáculo digno de los desfiles patrios.

Sus presentaciones incluyen ritmos variados, desde temas modernos como “Loca” hasta canciones hondureñas que buscan despertar el sentimiento patrio. El grupo cuenta con un entrenador muy especial, se trata de un exalumno que años atrás formó parte de la misma banda y que ahora, con entrega y cariño, regresa a compartir su experiencia con la nueva generación. Bajo su guía, los muchachos han perfeccionado cada nota y cada paso de marcha. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.