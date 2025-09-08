Banda y palillonas del Vuelo de Águila prometen destacar en las fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Vuelo de Águila se prepara con entusiasmo para engalanar las calles capitalinas este próximo 15 de septiembre, en la conmemoración de los 204 años de independencia patria.
Desde hace tres meses, las jóvenes palillonas y los integrantes de la banda escolar se reúnen varios días a la semana en intensos ensayos, demostrando que la disciplina y la pasión son clave para representar con orgullo a su institución.
La banda está conformada por unos 20 talentosos jóvenes que afinan cada detalle para ofrecer un espectáculo digno de los desfiles patrios.
Sus presentaciones incluyen ritmos variados, desde temas modernos como “Loca” hasta canciones hondureñas que buscan despertar el sentimiento patrio.
El grupo cuenta con un entrenador muy especial, se trata de un exalumno que años atrás formó parte de la misma banda y que ahora, con entrega y cariño, regresa a compartir su experiencia con la nueva generación. Bajo su guía, los muchachos han perfeccionado cada nota y cada paso de marcha.
“Queremos que la gente disfrute y sienta orgullo al vernos desfilar”, comentaron algunos de los integrantes durante uno de los ensayos a los que tuvo acceso EL HERALDO.
A la par de la banda, un cuadro de 14 hermosas palillonas promete robarse las miradas con su gracia, disciplina y elegancia. La mayoría son adolescentes entre los 13 y 19 años, quienes, con esfuerzo y entusiasmo, se han preparado para su gran debut.
Entre ellas destacan jóvenes como Saylin Bonilla, de 15 años, capitana del grupo y estudiante de Bachillerato Técnico en Informática, o Daniela Elvir, de 14 años, otra de las líderes que motiva a sus compañeras a dar lo mejor en cada ensayo.
El 15 de septiembre, banda y palillonas desfilarán juntas, representando de la mejor manera al Instituto Vuelo de Águila: juventud, disciplina y orgullo patrio.
La institución asegura que este año su participación será inolvidable, con una mezcla de música, coreografías y la energía inigualable de sus estudiantes.