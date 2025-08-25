Al ritmo de la salsa: así se robará el show la banda de guerra del Instituto Nimia Baquedano

EL HERALDO llevó sus cámaras hasta el Instituto Gubernamental Nimia Baquedano, ubicado en las cercanías de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, para presenciar de cerca la preparación de su Banda de Guerra de cara a los desfiles patrios del 15 de septiembre.
Llenos de energía y con el amor que le tienen a la patria, los jóvenes del Nimia Baquedano prometen robarse las miradas y aplausos del público.
Bombos, liras, redoblantes y güiros resonaban con fuerza en el patio del instituto, creando un ambiente único que contagia de entusiasmo a todos los presentes.
Lo más destacado fue la creatividad con la que iniciaron su show: una máscara alusiva a la famosa serie "La Casa de Papel" despertó la curiosidad y los aplausos de quienes observaban.
Entre la disciplina del ensayo y la energía juvenil, hombres y mujeres se sincronizaron para demostrar que la música y el patriotismo caminan de la mano.
“Si el cuerpo pide salsa, salsa le damos”, gritaban los jóvenes entre risas y canciones, llenando aún más la emoción que caracteriza a la Banda de Guerra del Nimia Baquedano.
Cada compás, cada redoble y cada golpe de tambor demuestra el esfuerzo de meses de trabajo, sacrificio y amor por la patria. Los alumnos entregan su tiempo en las mañanas y tardes para afinar cada detalle.
Los integrantes de la banda son conscientes de la responsabilidad que tienen en estos 204 años de independencia: representar con orgullo a su colegio y dejar huella en el Estadio Nacional.
Este año, un total de 78 colegios participarán en los desfiles patrios en Tegucigalpa, pero el Instituto Nimia Baquedano promete destacarse con un espectáculo lleno de pasión, energía y creatividad.
La Banda de Guerra no solo ensaya para un desfile, ensaya para dejar un recuerdo imborrable en cada hondureño que vibre al ritmo de su música este 15 de septiembre.