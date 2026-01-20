Esta es la credencial que acredita a Juan Diego como alcalde del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ya tiene en su poder la credencial que lo acredita oficialmente como el nuevo edil de este municipio.

Pese a los disturbios que se han registrado por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre), Juan Diego Zelaya recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la acreditación que lo valida como autoridad municipal electa.

Desde hace varios días, colectivos de Libre han respaldado al actual alcalde Jorge Aldana, quien lleva semanas exigiendo el recuento voto por voto; sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisibles sus impugnaciones.