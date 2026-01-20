Esta es la credencial que acredita a Juan Diego como alcalde del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ya tiene en su poder la credencial que lo acredita oficialmente como el nuevo edil de este municipio.
Pese a los disturbios que se han registrado por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre), Juan Diego Zelaya recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la acreditación que lo valida como autoridad municipal electa.
Desde hace varios días, colectivos de Libre han respaldado al actual alcalde Jorge Aldana, quien lleva semanas exigiendo el recuento voto por voto; sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisibles sus impugnaciones.
Este 20 de enero, al presidente electo, Nasry Asfura, junto a alcaldes y diputados electos, se les está haciendo entrega de las credenciales que los acreditan en los cargos de elección popular.
Por motivo del evento, colectivos de Libre llegaron hasta las instalaciones del CNE para continuar exigiendo el recuento voto por voto, que, según ellos, otorga el triunfo a Jorge Aldana; no obstante, las autoridades electorales acreditaron a Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central.
“El pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral, por voluntad del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, conforme a los resultados del Proceso Electoral General realizado el domingo 30 de noviembre de 2025, para el período 2026-2030”, cita la credencial.
Seguidamente, el documento nombra a Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central y está firmado por la consejera vocal Cossette López, la presidenta Ana Paola Hall y, en ausencia de Marlon Ochoa, por el consejero suplente Carlos Cardona.
Durante la protesta protagonizada por colectivos de Libre, se reportó la agresión contra el diputado electo Rolando Contreras, hermano del alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras.