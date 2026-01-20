Roberto Contreras dice que ataque de su hermano iba dirigido a él: "Vengan a buscarme"

Tegucigalpa, Honduras.- Pocas horas después de la agresión de Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés, por parte de supuestos colectivos de Libre, su hermano, el alcalde Roberto Contreras, aseguró que el ataque iba dirigido a su persona.

En un video, el edil sampedrano lamentó “lo que puede pasar en un país donde los mismos políticos se encargan de alimentar el odio y de caldear los ánimos para que esto suceda”.

Antes del ataque cobarde de la organización terrorista llamada colectivo de Libre hacia mi hermano, Rolando Contreras, no me voy a referir a ese tema, porque gracias a Dios ya los sacamos del poder.