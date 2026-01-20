Roberto Contreras dice que ataque de su hermano iba dirigido a él: "Vengan a buscarme"

Tegucigalpa, Honduras.- Pocas horas después de la agresión de Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés, por parte de supuestos colectivos de Libre, su hermano, el alcalde Roberto Contreras, aseguró que el ataque iba dirigido a su persona.
En un video, el edil sampedrano lamentó “lo que puede pasar en un país donde los mismos políticos se encargan de alimentar el odio y de caldear los ánimos para que esto suceda”.
Antes del ataque cobarde de la organización terrorista llamada colectivo de Libre hacia mi hermano, Rolando Contreras, no me voy a referir a ese tema, porque gracias a Dios ya los sacamos del poder.
En horas tempranas, Rolando Contreras llegó a retirar el documento que lo acredita oficialmente como parlamentario de Cortés por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) para el período 2026-2030.
Sin embargo, luego de salir de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue agredido por una turba de manifestantes de Libre, hasta lograr arrebatarle su credencial para romperla.
El diputado logró salir corriendo y fue resguardado por miembros de la Policía Nacional para alejarse de la turba de manifestantes, acción que su hermano felicitó por evitar “una tragedia mayor”.
El edil explicó que su hermano “está siendo atendido en una clínica. No está bien de salud porque es hipertenso, pero si los colectivos tienen algún problema conmigo, los espero en San Pedro Sula”.
Contreras concluyó el video reiterando: “Ahí estoy en San Pedro Sula. Vengan a buscarme. Solo eso no voy a opinar el ataque estaba dirigido a mi persona, a mí estaban esperando".