Apoyamos el estudio de más de 200 niños en Las Pilas y La Laguna

A solo quince minutos de esa comunidad se llega a Las Pilas, donde 103 pequeños matriculados en la Escuela República de Honduras también recibieron su kit educativo. Marlon Názar y Belgi Castillo son los únicos docentes que imparten clases a seis secciones en apenas dos aulas con que cuenta el centro educativo. Kimberly Alvarado, de sexto grado, relató que camina al menos una hora para llegar a su escuela. “Sí, me canso, pero ya me acostumbré”, dijo la pequeña con una inocente sonrisa mientras reubicaba su mascarilla en su rostro.

Lenis Alvarado, sobrina de Kimberly, y con apenas seis años de edad, la acompañará este año en esa aventura, que la desgastada suela de sus zapatos no podrá soportar. Diana González, de nueve años, hizo una petición a la presidenta Xiomara Castro: “Le pido que por favor me regale una sombrilla para no quemarme cuando vengo a la escuela y una mochila porque no tengo”.