Alcaldía rescatará gatos de hospitales capitalinos para darlos en adopción

Según una nota compartida por el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), comúnmente conocido como El Tórax, a sus colaboradores, el plan de atención y control de los animales se ejecutará en cuatro etapas y comenzará en ese centro médico.

Desde la oficina de Julio Nolasco, gerente de Salud de la comuna capitalina, explicaron a rotativo que estas acciones se desarrollan a partir de denuncias difundidas en redes sociales, donde se reporta la presencia de decenas de los felinos dentro de centros sanitarios de la ciudad.

Tegucigalpa, Honduras.– La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció una serie de jornadas orientadas a rescatar gatos que permanecen en hospitales y otras áreas médicas de Tegucigalpa y Comayagüela.

La primera etapa se desarrolla del 9 al 15 de marzo y consiste en ordenar la alimentación de felinos en espacios alejados de los pacientes, como kioscos u otras áreas apartadas dentro de los centros hospitalarios.

Las autoridades informaron que ya realizaron recorridos y reuniones con el personal sanitario, visitando oficinas y clínicas para reunir a los colaboradores y pedirles que alimenten a los gatos únicamente en los espacios designados y no en otras áreas.

De forma paralela, la segunda etapa se ejecuta del 9 al 22 de marzo y contempla la instalación de jaulas para capturar a lo gatos de manera segura, para proceder a su evaluación, control y cuidado.

La tercera fase consiste en atención médica a los felinos: "Los gatos capturados serán evaluados, desparacitados, vacunados contra la rabia y esterilizados en la clínica veterinaria de la AMDC".

Finalmente, la cuarta fase invita al público en general a adoptar responsablemente una vez se realicen los chequeos veterinarios correspondientes para garantizar la salud de los felinos.

"Queremos que se desarrollen procesos de adopción responsable, ahora tenemos una gatita que dio a luz, ya está medicada y con sus gatitos; por el momento estamos examinando que el parto fuera excelente. Pero una vez termine el proceso, le vamos a poner la vacuna antirrábica y será puesta en adopción", explicaron.