Movilidad, agua y vivienda: el plan integral de la Alcaldía para la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde Jorge Aldana representó este jueves ante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el Plan Maestro de Desarrollo del Distrito Central, una hoja de ruta que busca ordenar el crecimiento urbano y orientar las inversiones en infraestructura durante los próximos 25 años.
Según las autoridades municipales, el documento dará dirección y coherencia a los proyectos que se ejecuten en barrios, colonias y aldeas del municipio.
La iniciativa contempla una cartera de megaobras de infraestructura vial, además de intervenciones sociales y ambientales, priorizando la conectividad, la seguridad y la mejora en la calidad de vida de los capitalinos.
Uno de los ejes fundamentales del plan es el ordenamiento habitacional, con el propósito de prevenir construcciones en zonas de alto riesgo por inundaciones o deslizamientos, un problema que durante años ha afectado a cientos de familias.
Entre las obras más destacadas se contempla la construcción de nuevas represas como Jiniguare, Río del Hombre y Quiebramontes, destinadas a garantizar el suministro de agua potable a los hogares de Tegucigalpa y Comayagüela.
El documento también contempla la creación de un anillo metropolitano, una vía que conectará sectores estratégicos del municipio para mejorar la movilidad y descongestionar los principales ejes viales.
Además, se incluyen obras de mitigación en zonas vulnerables orientadas a reducir el riesgo ante desastres naturales.
Por su parte, José David Cáceres, director del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que “el ordenamiento territorial busca equilibrar las actividades humanas con las características físicas, biológicas y naturales del suelo”.
A partir de ese análisis se establecen reglamentos que determinan las zonas de uso residencial, industrial, de protección natural o de exclusión, según sus condiciones y niveles de riesgo o exposición.
“En esencia, combina el conocimiento técnico-científico del territorio con un componente legal que define normativas para su implementación, ya sea a nivel municipal o central”, detallló el experto.
El presidente del Cohep, Mateo Yibrín, manifestó que el documento permitirá al sector empresarial alinear sus inversiones con una visión de ciudad más moderna y competitiva, generando oportunidades de empleo y desarrollo sostenible.
Aldana señaló que este plan no solo se enfoca en obras físicas, sino también en la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la equidad social, garantizando una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
La socialización del plan maestro se llevó a cabo en las instalaciones del Cohep, donde los representantes del sector privado destacaron la importancia de contar con una herramienta técnica que sirva de guía para la planificación del municipio.
Desde 1990, cuando expiró el último plan de desarrollo denominado Metro Plan -creado en 1976-, la capital hondureña ha experimentado un crecimiento desordenado.
Para revertir esta situación, la Alcaldía contrató al consorcio internacional SENER/PIASA para diseñar un nuevo plan maestro con visión a largo plazo, proyectando el desarrollo del Distrito Central hasta el año 2050.
Esta iniciativa se elabora de forma articulada con todas las gerencias municipales y con el acompañamiento de distintos sectores.