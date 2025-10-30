Movilidad, agua y vivienda: el plan integral de la Alcaldía para la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde Jorge Aldana representó este jueves ante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el Plan Maestro de Desarrollo del Distrito Central, una hoja de ruta que busca ordenar el crecimiento urbano y orientar las inversiones en infraestructura durante los próximos 25 años.

Según las autoridades municipales, el documento dará dirección y coherencia a los proyectos que se ejecuten en barrios, colonias y aldeas del municipio.

La iniciativa contempla una cartera de megaobras de infraestructura vial, además de intervenciones sociales y ambientales, priorizando la conectividad, la seguridad y la mejora en la calidad de vida de los capitalinos.

Uno de los ejes fundamentales del plan es el ordenamiento habitacional, con el propósito de prevenir construcciones en zonas de alto riesgo por inundaciones o deslizamientos, un problema que durante años ha afectado a cientos de familias.

Entre las obras más destacadas se contempla la construcción de nuevas represas como Jiniguare, Río del Hombre y Quiebramontes, destinadas a garantizar el suministro de agua potable a los hogares de Tegucigalpa y Comayagüela.