Alacaldía promete apoyo total a familias afectadas por incendio en la Suazo Córdova

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central (DC), Juan Diego Zelaya, aseguró este jueves -5 de marzo- que la municipalidad brindará apoyo inmediato a las familias afectadas por el incendio ocurrido en la colonia Suazo Córdova, en la capital. El edil manifestó que desde la noche de ayer ya tenían conocimiento del siniestro y que se activaron acciones para atender a los damnificados. “Lo menos que podemos hacer es ayudarles en estos momentos difíciles. Son cinco familias que perdieron absolutamente todo”, expresó.

Zelaya indicó que giró instrucciones para que personal municipal colabore en la limpieza de escombros y facilite madera y otros materiales de construcción para que las familias puedan comenzar a reconstruir sus viviendas lo antes posible. Asimismo, garantizó acompañamiento constante por parte de la Alcaldía, no solo en la etapa inicial de limpieza, sino también con la entrega de víveres y cualquier otro apoyo necesario. “Estaremos pendientes todos los días con ellos, con lo que sea necesario para que puedan arrancar de nuevo”, afirmó.