ADELANTO: UMAPS recauda más de L140 mil por multas a 57 usuarios por desperdiciar agua

Tegucigalpa, Honduras.- Más de L140 mil en multas ha recaudado la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) tras sancionar a 57 usuarios por desperdicio de agua en diferentes sectores del Distrito Central.
Las sanciones han sido aplicadas tanto a usuarios del sector doméstico como industrial, según los registros divulgados por la institución.
Entre las prácticas que han sido objeto de sanción se encuentra el lavado de vehículos, calles y aceras, además de otras acciones que, según UMAPS, representan un consumo innecesario o desperdicio de agua potable.
Las multas forman parte de los controles que se realizan en distintos sectores del Distrito Central, donde persisten las restricciones en el suministro de agua.
Multas por desperdicio de agua
Las autoridades municipales afirmaron que los operativos de vigilancia continuarán en diferentes puntos de la ciudad para identificar prácticas consideradas como desperdicio del recurso.
Hasta el momento, el monto recaudado supera los L140,000, lo que representa un promedio de más de L2,456 por sanción, tomando en cuenta las 57 multas reportadas.
La institución indicó que los controles continuarán de forma permanente mientras la crisis hídrica continúe golpeando el Distrito Central.
Cabe recordar que, la emergencia hídrica que atraviesa la capital es lo que ha llevado a las autoridades a mantener este tipo de medidas para reducir el consumo y evitar el desperdicio de agua.
La represa Los Laureles se encuentra en el 27.58% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 25.78%. Ambas se encuentran bajo riesgo hídrico alto.
La UMAPS también pidió a los usuarios reparar las fugas y utilizar únicamente el agua necesaria, además de reportar prácticas que consideren irresponsables.
Las autoridades afirmaron que los equipos permanecen atentos a las denuncias a través de la línea 100. Solicitaron a la población enviar fotografías o videos de este tipo de acciones que podrían empeorar la emergencia hídrica que se vive en la capital.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, por su parte, pidió a los capitalinos hacer un uso racional del agua ante la prolongada falta de lluvias que ha agravado la crisis hídrica.
“Los niveles de las represas se encuentran en el umbral crítico. Le pedimos a los capitalinos que hagan un uso racional de agua. Tenemos que seguir apretando la faja y administrando la crisis", solicitó el edil.