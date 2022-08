Acuerdo con la Alcaldía reinicia construcción de la represa San José

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haberse paralizado los trabajos por más de dos semanas, la construcción de la represa San José volvió a reanudarse. Además, los acercamientos entre representantes de la corporación municipal y los propietarios de los 10 lotes donde se edifica la obra de infraestructura avanzan significativamente.



Hace una semana, EL HERALDO conoció que la obra estaba paralizada debido a una deuda que el gobierno local sostenía con los dueños de las tierras, pero luego de la publicación que hizo este rotativo “ya se adelantaron las reuniones y vamos excelente, es decir, estamos bien”, dijo uno de los propietarios de lotes.

Y lo más importante, se reanudó la construcción que los dueños de terrenos aseguraron iban a impedir como medida de presión para que se cumplieran los pagos previamente pactados. “Ahora la Alcaldía ya está buscando solución”, agregó el entrevistado, al tiempo que aclaró que las tierras son privadas y no ejidales, como aseguró la AMDC.



Problemática

De su lado, Russel Garay, director del Despacho Municipal, reiteró que la problemática del agua en la ciudad es uno de los temas a priorizar y, por ende, la construcción de la represa San José “es una obra que vamos a continuar”.



No obstante, “tiene más de un problema y no solo con la compra de tierras sino que la empresa constructora no ha podido certificar el nivel de caudal que están ofreciendo, entonces podríamos recibir una obra que no es pertinente”, agregó.

