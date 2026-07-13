Abandonada y sin avances: así permanece la terminal Perisur tras más de una década

Tegucigalpa, Honduras.- Más de una década después de que se anunciara como la solución para ordenar el transporte interurbano de la zona sur de la capital, la terminal de transporte de Perisur permanece sin operar y convertida en un proyecto inconcluso. Locatarios aseguran que la obra quedó nuevamente en el abandono en la actual administración del alcalde Juan Diego Zelaya.

La obra, ubicada en las cercanías del mercado Perisur, fue planificada para concentrar las rutas con destino a Choluteca, Valle y municipios del sur de Francisco Morazán, pero nunca prestaron el servicio a pesar de los millonarios recursos invertidos.

Los vendedores denunciaron que durante la administración del alcalde Juan Diego Zelaya el estacionamiento de la terminal permanece abandonado, a pesar de que Zelaya prometió reunirse con los comerciantes con el fin de reiniciar el proyecto.

"Pensamos que con el cambio de administración iban a terminar la terminal, pero todo quedó igual o peor. No hemos visto avances", Patricia Sánchez, locataria del mercado Perisur.

El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó en febrero que se reuniría con los locatarios de Perisur; sin embargo, hasta los momentos no hay avance.

Mediante un recorrido, EL HERALDO constató que el sector asignado a la terminal de buses refleja un panorama de abandono, sin personas trabajando y el edificio abandonado.