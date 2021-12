La capital es la zona con más registro de dengue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Distrito Central es la región del país en la que el mosquito transmisor del dengue ha ganado terreno en la batalla.



Según el reporte de la Semana Epidemiológica número 49, en su acumulado hasta el 11 de diciembre, la capital registra 7,774 casos de dengue. De ellos, 7,573 son casos de dengue no grave y 201 son reportes de casos de dengue grave.



A pesar de que la ciudad concentra el mayor número de casos no es la que tiene mayor registro de casos de dengue grave, ese lugar lo ocupa la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, con 522 casos de dengue grave.



En total, en la ciudad industrial hay un acumulado de 1,357 casos de dengue.



No obstante, la capital hondureña se mantiene en constante monitoreo y no ha dejado de realizar operativos de fumigación y aplicación de BTI en los depósitos para que se evite que el vector siga propagándose en la ciudad.

Vea aquí: Tras varias semanas vacíos, triajes de la capital lucen abarrotados ante repunte de covid-19



Edwin Morazán, coordinador de Control de Vectores de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que las reuniones en Tegucigalpa con los representantes de la Mesa multisectorial de la lucha contra el dengue se retomarán a partir del primer miércoles de enero del próximo año.



Sin embargo, los operativos de fumigación y destrucción de criaderos se mantendrán de manera constante hasta finalizar el año para no bajar la guardia.