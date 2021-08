Toma fuerza la defensa para conservar aeropuerto Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La defensa para que el icónico aeropuerto Toncontín no pierda la categoría de un aeródromo internacional ha vuelto a tomar fuerza.



En septiembre de 2020 se oficializó el traspaso de administración de Toncontín a Palmerola International Airport (PIA).



Hoy, lo que algunos rubros temían está a punto de suceder cuando el próximo 15 de octubre inicie operaciones Palmerola en el departamento de Comayagua, limitando al aeropuerto capitalino a vuelos locales.

Posturas

En la conferencia de prensa que ofreció e martes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sus representantes fueron discretos al emitir una opinión sobre el tema, sin embargo, se comprometieron a reunir a los sectores involucrados para conocer sus puntos de vista y realizar un análisis de la situación.



Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) aclaró no estar en contra del desarrollo del país con la habilitación de Palmerola, pero sí rechaza que la capital hondureña quede sin vuelos internacionales.



“El tiempo es dinero y lo que se desperdicia en carretera se traduce en menor productividad. Tegucigalpa debe ser una alternativa con capacidad internacional”, aseguró José Luis Rivera, presidente de la CCIT.

EL HERALDO buscó la reacción de expertos como el economista Claudio Salgado, quien se mostró pesimista sobre el tema.



“Es un caso fundado, todo lo que hagan ahorita ya no tiene razón de ser porque la decisión no se va a revertir. Ahora solo queda llorar sobre la leche derramada”, lamentó Salgado.



Las familias capitalinas se suman al clamor de no cancelar los vuelos internaciones en Toncontín. Doña Ruth Osorio, quien llegó el martes a las instalaciones de Toncontín a despedir un familiar que viajaba a España, fue tajante al expresar su descontento sobre el tema. “No hay capacidad económica para movilizarse hasta Comayagua para despedir a un ser querido, si ya viviendo aquí me sale caro”, dijo la capitalina.

El analista Federico Canales sostuvo que “es un suicidio limitar a Toncontín a vuelos locales, la ciudad en su zona metropolitana cuenta con dos millones de habitantes, donde el 50% de los visitantes de la capital son hombres y mujeres de negocios que se están un par de días, por lo tanto, hay un derrame económico en esa estadía”.



Canales se cuestionó “¿por qué quitarle la categoría de internacional a Toncontín en vez de potencializar los aeropuertos e impulsar inversiones como Palmerola?”.



En Toncontín hay una pista de 2,500 metros, donde pueden despegar y aterrizar aviones de hasta 600 pasajeros.

A favor

Maleteros, taxistas, lustrabotas y personal de servicios múltiples del aeropuerto Toncontín coinciden en que la habilitación de Palmerola representa nuevas oportunidades y que la decisión está lejos de afectarlos económicamente.



“Queremos conservar nuestro trabajo, no importa si es en Comayagua. La concesionaria nos apoya y ya nos ofreció transporte”, dijo Erick Varela, representante de la Asociación de Maleteros de Aeropuertos de Honduras (Asomalah).



Para Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la costumbre por la comodidad mantiene a los ciudadanos renuentes al cambio.



Seguridad, costo y comodidad son los elementos que destacó el funcionario que engloban la decisión de iniciar operaciones en Palmerola.



“¿Qué van a decir cuando ocurra otro accidente? La ciudad consumió el aeropuerto capitalino y tarde o temprano, Toncontín debe moverse”, sentenció el funcionario y recordó los accidentes en Toncontín.

