De la demanda de pasajeros depende el futuro del aeropuerto Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cada vez se esta más cerca de que el legendario aeropuerto Toncontín pierda el motor que le da la categoría de internacional.



Mientras autoridades del gobierno esperan con ansias el inicio de operaciones de Palmerola, en Comayagua, sectores en la capital se oponen a que la pista aérea de la ciudad solo quede con vuelos locales.



Leo Castellón, titular de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), aseveró que Toncontín quedará abierto y el futuro del aeródromo capitalino dependerá de la demanda.



“Quien decidirá va a ser el usuario de las líneas aéreas y que quiera volar y tomar sus decisiones. No tiene ningún sentido mantenerlo internacional cuando las líneas aéreas por sí solas van a cesar sus vuelos internacionales, porque no existirá la demanda para operar”, explicó Castellón.

LEA: Así conectarán paso a desnivel y túnel con el bulevar Suyapa

El funcionario también sostuvo que Toncontín está operando con pérdidas a la vez que agregó que podrá existir una conexión entre ambos aeropuertos (Palmerola y Toncontín), ya que un pasajero que va para Estados Unidos, por ejemplo, tendrá que hacer este puente aéreo.



Los vuelos que recibirá la pista capitalina serán de unos 30 pasajeros máximo.



Además se explicó que para habilitar los vuelos regionales en Centroamérica al igual se requiere de demanda, pero también de oferta de parte de las aerolíneas.



Castellón aseguró que los costos de los vuelos serán menores a los que en la actualidad se ofrecen en el aeropuerto Toncontín.

+: La basura y la inseguridad campean en parques del Distrito Central

En defensa de Toncontín

Pero no todos están de acuerdo con que la capital se quede sin conexión aérea hacia otras ciudades fuera del Honduras.



Es por esta razón que un grupo de capitalinos han formado la Comisión en Defensa del Aeropuerto Toncontín.



José Betancourt, parte de esta comisión y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), lamentó que al dejar sin vuelos internacionales a Toncontín se corre el riesgo de que cierre.



“Este aeropuerto no podrá durar muchos años solo con vuelos locales, cuando mucho serán dos años”, sentenció Betancourt. Agregó que no hay que seguir satanizando a Toncontín como un aeropuerto peligroso y con precios altos en sus boletos aéreos.

TAMBIÉN: A diario se sancionan a ocho operarios del transporte público en la capital

“Es una falacia que Toncontín esté perdiendo, se les entregó en una bandeja de oro”, dijo el expresidente de la CCIT.



Representantes del sector empresarial también mostraron su preocupación con el tráfico vehicular que se puede reportar con el inicio de operaciones de Palmerola.



En cuanto al futuro laboral de los empleados del aeródromo capitalino, las autoridades de Palmerola International Airport explicaron que los empleados que actualmente laboran en Toncontín serán trasladados a Palmerola y se les brindará transporte privado gratuito para su traslado diario.



Otro grupo de trabajadores quedará laborando en la terminal de Toncontín.

ADEMÁS: Identifican lugares para instalar botones de pánico y más cámaras de vigilancia