El SANAA revisará en abril calendario del agua ante pandemia

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Pese a las estrictas restricciones de movilización en el país, los capitalinos continuarán recibiendo agua potable por medio de carros cisternas, tanto públicas como privadas.



Así lo anunciaron ayer las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), ya que aseguran que su personal operativo continuará sus labores con normalidad, pero no así el administrativo.



Carlos Hernández, gerente de la División Metropolitana del SANAA, aseveró que no han paralizado el trabajo los operadores de tanques, las cuadrillas de alcantarillado, entre otros.



“Aún no tenemos protección para los trabajadores, estamos solicitando el equipo, es urgente”, dijo Hernández.



Y es que el gobierno emitió estado de emergencia, evitando la aglomeración de personas, no más de 50, para evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus (Covid-19).



El gerente metropolitano manifestó que la distribución de agua por medio del proyecto Agua en el Barrio no se ha detenido.



“Solamente se han reducido la cantidad de cisternas, hay entre 15 a 25 carros, pero están llegando a las colonias”, manifestó.



Al igual comentó que durante la entrega no llegan cincuenta personas, que siempre se mantiene un promedio de 10 a 15 capitalinos.



El funcionario afirmó que las colonias que abastecen de las cisternas privadas no tendrán limitaciones para recibir el vital líquido, pues los llenaderos estarán abiertos en su horario normal.



Ante la pandemia, el SANAA revisará el calendario para la segunda quincena de abril, con probabilidades de más horas de distribución.