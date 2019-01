A punto de desplomarse está una casa por la antigua Penitenciaría Central de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Los vecinos que residen a inmediaciones de la antigua Penitenciaría Central (PC) solicitan a las autoridades edilicias que intervengan una casa abandonada.



La estructura que fue construida a base de adobes mantiene en zozobra a los conductores y peatones que a diario circulan por la zona.



Algunos de los residentes explicaron a EL HERALDO que con las últimas lluvias las paredes del antiguo hogar se han ido deteriorando aún más.



A esto se suman algunas piezas de madera que fueron instaladas para dar soporte a los húmedos y antiguos muros.



Sin solución

Aunque la denuncia ha sido interpuesta a las autoridades edilicias, hasta el momento no existe un plan de acción para intervenir la morada.



“Parte de la pared se cayó, si usted observa solo se ven los adobes. Parte del techo se cayó, me imagino que por dentro debe de estar llena de basura y algunos otros desperdicios”, dijo doña Ena Enríquez, una afectada.



La entrevistada explicó que de no realizar ningún tipo de acción corren el riesgo de que las paredes caigan sobre la vía pública.



“Y no solo la calle, también podría causar alguna desgracia sobre algún conductor o transeúntes que a diario recorren este espacio público”, agregó Enríquez.



Algunos pobladores también han buscado a los propietarios del inmueble, pero brillan por su ausencia.



“Ojalá que las autoridades municipales a través de esta denuncia puedan darnos respuesta. Aveces actúan cuando ya es demasiado tarde”, concluyó.