WhatsApp ya permite enviar fotos y videos que se autodestruyen en dispositivos iOS y en su versión web

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversas novedades anunciadas por WhatsApp han estado surgiendo recientemente, tal es el caso de los mensajes que se autodestruyen después de abrirlos, función que ya está disponible para usuarios que tengan un dispositivo iOS y que utilicen la versión web de la app.

La aplicación de mensajería instantánea comenzó a probar esta función el mes pasado en dispositivos Android y en usuarios beta, por lo que actualmente decidió añadir la herramienta para usuarios beta de iOS y para WhatsApp Web, según el portal tecnológico WABetaInfo.

Pese a que es una función muy útil, la app no avisa si el usuario tomó una captura de pantalla al mensaje temporal, por lo que podría verlo nuevamente cuando desee.

En consecuencia, muchos suscriptores han solicitado a los creadores de WhatsApp que añadan esa restricción en la herramienta. Por ejemplo, en Telegram, aplicación que posee varios avances a diferencia de WhatsApp, cuenta con la autodestrucción de mensajes y no permite hacer grabaciones o capturas de pantalla en el chat donde fue enviada la información, por lo que muchos lo consideran más seguro.

WhatsApp Messenger beta 2.21.140.9 for iOS is now available for testing.

The beta program is currently closed.https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 9, 2021

¿Cómo funciona la nueva herramienta?

- A la hora de adjuntar contenido en la previsualización aparece el icono de un "1", en el campo de texto.

- Al darle al icono WhatsApp avisa de que se enviará contenido que sólo puede visualizarse una vez.

- El destinatario recibirá el mensaje con el mismo aviso: sólo podrá ver el contenido una vez.

- Una vez visualizado, la foto o el vídeo desaparecen del chat y del teléfono de quien recibe el contenido.

La nueva función de WhatsApp está orientada hacia una mejor privacidad, sin embargo, existen varios trucos para revertirlo, por lo que se recomienda tener el cuidado necesario con el tipo de contenido que se comparte.

Cabe mencionar que quien envía el mensaje recibe una notificación para informarle que el receptor ha abierto la imagen, algo que se muestra a todos los emisores, incluso si el receptor no tiene activado el doble check azul.

? WhatsApp Web 2.2126.11: what’s new?



WhatsApp is rolling out the view once feature and the new archive for more users today!https://t.co/gDDoNbO2fb — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 11, 2021

