¿Qué pasó en la pelea de Fancony con Jorge Cordero y Lipstickfables previo al partido de tiktokers?

En las últimas horas se ha desatado una fuerte pelea entre Fancony de los Hijos de Morazán contra Lipstickfables y su esposo Jorge Cordero, ¿por qué pelearon? Más detalles a continuación.
A menos de dos días del emocionante partido entre las selecciones de tiktokers de Honduras y El Salvador que se jugará este viernes, se organizó un evento para compartir con varias personalidades de las redes sociales.
Ana Alvarado, más conocida como 'Lipstickfables', llegó a San Pedro Sula junto con su esposo Jorge Cordero para hacer un en vivo de su programa "El Lengüetazo", donde aprovecharon a conversar con los tiktokers que disputarán el partido.
El en vivo marchaba con normalidad, hasta que Jorge Cordero reavivó la tensión que tiene con Fancony, uno de los convocados a jugar en el partido. Cordero, desde tiempo atrás, se había burlado en varias ocasiones del aspecto físico de Fancony.
Fancony ya arrastraba consigo una gran molestia hacia Jorge Cordero, pues él mismo ha admitió que no le agrada la pareja de 'Lipstickfables'. Desde afuera, Fancony escuchó lo que decían de él, mostrando su intención de querer ingresar para aclarar las cosas, aunque fuera incluso con violencia.
A Fancony lo acompañaron Davis Flow y MR JC. A través de un vidrio se hacían señas hacia Cordero para resolver el conflicto "a puño limpio".
Sabiendo que Fancony estaba enfurecido, Ana Alvarado retó diciendo "que vengan en manada"
Ana Alvarado sorprendió al haber contratado agentes de seguridad para protegerse de posibles agresiones. No obstante, ella seguía excusándose de que no se debían tomar a pecho las "bromas" contra Fancony.
Fancony finalmente tuvo la palabra y confesó que sí estaba dispuesto a tener "un reto de caballeros" contra Cordero, enfatizando que debe afrontar las consecuencias.
"Yo sí lo voy a sonar", dijo Fancony, aclarando que no él no pondría un dedo encima de Lipstickfables. No obstante, señaló que ella también lo ha insultado en otros videos.
Tanto Jorge Cordero como Lipstickfables seguían reprochando la actitud irritable de Fancony, reprochando que este intentara intimidarlos en grupo.
Fancony abandonó el lugar, resaltando que deben aprender a afrontar las consecuencias. Mientras salía, Lipstickfables seguía defendiendo a su esposo, sosteniendo que estaban siendo amenazados.
JD, quien también es integrante de Los Hijos de Morazán, aseveró que el conflicto es únicamente entre ellos tres (Fancony, Jorge Cordero y Lipstickfables), pero intervino porque no consideraba correcto que siguieran peleando.
Aunque algunas personas consideraron que se trató de un "show", Lipstickfables aclaró en sus historias de Instagram que no lo fue, dejando entre ver que el conflicto no era nada ensayado.
Saúl Fox, más conocido como "La More", en sus historias de Instagram opinó que el problema es Jorge Cordero y que Ana Alvarado sabe lo problemático que es, pero aún así decidió llevarlo al evento. Por su parte, la influencer expresó su decepción con "La More" al considerar que él está incitando la violencia.
También ha trascendido que la selección de tiktokers de Honduras decidió expulsar a Fancony, Davis Flow y a MR JC por mal comportamiento, pues el partido corre riesgo si este tipo de altercados se siguen presentando.