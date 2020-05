Apple y Google lanzan app para detectar casos de coronavirus

Las compañías dijeron que no están tratando de reemplazar el rastreo de contactos, un pilar de control de infecciones en el que trabajadores de salud pública se comunican con personas que pueden haber estado expuestas a un infectado.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Apple y Google lanzaron el miércoles la tan anticipada tecnología para smartphones que notificará automáticamente a las personas si podrían haber estado expuestas al coronavirus.



Las compañías dijeron que 22 países y varios estados en Estados Unidos están planeando crear aplicaciones de uso voluntario utilizando su software. El programa utiliza tecnología Bluetooth para detectar cuando alguien que descargó la app pasó tiempo cerca de otro usuario de la app que posteriormente diera positivo al virus.

Muchos gobiernos ya han intentado, en su mayoría sin éxito, implementar sus propias apps para combatir la propagación de la COVID-19. Muchas de esas aplicaciones han encontrado problemas técnicos en teléfonos Apple y Android y no han sido ampliamente adoptadas. Estas a menudo usan el sistema de geolocalización GPS para rastrear la ubicación de las personas, pero Apple y Google dejaron esta tecnología fuera de su nueva herramienta por cuestiones de privacidad y precisión.



Las autoridades de salud, desde Alemania hasta estados como Alabama y Carolina del Sur, esperaban usar el modelo Apple-Google, mientras que otros gobiernos han dicho que las restricciones de privacidad de los gigantes tecnológicos serán un obstáculo porque los trabajadores de salud pública no tendrán acceso a los datos.



Las compañías dijeron que no están tratando de reemplazar el rastreo de contactos, un pilar de control de infecciones en el que trabajadores de salud pública se comunican con personas que pueden haber estado expuestas a un infectado. Pero dijeron que su sistema automático de “notificación de exposición” puede mejorar ese proceso y retrasar la propagación del virus cuando portadores asintomáticos interactúen con las personas.



La identidad de los usuarios de la aplicación estará protegida por cifrado y balizas de identificación anónimas que cambian con frecuencia.



Las compañías dijeron que la nueva tecnología, producto de una inusual asociación entre los gigantes tecnológicos rivales, resuelve algunos de los principales desafíos técnicos que los gobiernos tuvieron para desarrollar aplicaciones que se conectan vía Bluetooth. La app facilitará que los teléfonos iPhone y Android se detecten entre sí, sin importar fronteras, y solucionen algunos de los problemas que llevaron a las apps anteriores a agotar rápidamente las baterías de los dispositivos móviles.

