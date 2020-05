11 datos que debes borrar de Facebook y jamás volver a publicar  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante los constantes robos de datos personales en las redes sociales, expertos en ciberseguridad han recomendado no dar información innecesaria a las plataformas sociales.



Facebook ha sido una de las plataformas que más filtraciones de información ha tenido, es por eso que el diario The Independent creo un listado sobre lo que no debes poner en tu cuenta.

LEA: Revelan el precio y los detalles del esperado iPhone 12

Esta es la lista de datos de que debes borrar de tu cuenta de Facebook:

1. Número de teléfono

2. Cumpleaños

3. Fotografías donde aparezcan menores

4. Comentarios sobre la escuela a la que acuden tus hijos

5. Aceptar a tus amigos verdaderos

6. Indicar cuándo y dónde vas a tener vacaciones

7. Ten cuidado con tener la ubicación habilitada cuando uses la aplicación

8. No tengas a tus jefes de amigos

9. No actives la ubicación de tus publicaciones

10. No es recomendable cambiar tu estado civil

11. No brindes datos bancarios o de tu tarjeta de crédito

TAMBIÉN: El truco para ocultar conversaciones sin borrarlas en WhatsApp