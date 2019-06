¿Por qué tu celular calienta demasiado y cómo evitarlo con estos pasos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Te ha pasado que al usar tu celular sientes que está demasiado caliente? Los expertos explican que la temperatura normal de nuestro aparato tecnológico debe oscilar entre 0 y 35 grados centígrados



¿Y entonces qué provoca el recalentamiento? Usar el dispositivo por varias horas provoca que la batería se caliente ya que el software está trabajando de manera contínua.



La exposición, de manera prolongada, a los rayos del sol también provoca un calentamiento a tu celular.



Además, dejar tu teléfono en lugares sin ventilación o usar cargadores ajenos al voltaje indicado para el tuyo también figuran entre las causas.

¿Qué hacer para que tu dispositivo no se sobrecaliente?

1. Ve a la función «Ajustes», luego «Batería» y revisa las aplicaciones que estén en función de segundo plano y ciérralas.



2. Si notas una fuerte alza de temperatura deshabilita funciones como «Bluetooth» y «conexión WiFi».



3. Reduce el nivel del brillo de la pantalla.



4. Antes de descargar un juego, revisa si es compatible con tu celular.



5. Cierra todas las ventanas que ya no estés usando, porque esto sobrecalienta tu aparato.



6. No dejes tu dispositivo dentro del vehículo o lugares que estén muy expuestos a los rayos del sol.



7. No utilices cargadores ajenos al voltaje de tu celular.