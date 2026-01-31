VIDEO: Cámaras de seguridad captan atentado contra abogada en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- La noche del viernes se registró un atentado armado contra una abogada en la colonia Riviera, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, un hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez, de 44 años de edad, una reconocida profesional del derecho, quien fue atacada a balazos cuando regresaba a su vivienda y se disponía a ingresar.

Según muestran las grabaciones, el ataque ocurrió justo en el momento en que la abogada abría el portón de su casa y se preparaba para subir a su vehículo.