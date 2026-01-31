VIDEO: Cámaras de seguridad captan atentado contra abogada en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- La noche del viernes se registró un atentado armado contra una abogada en la colonia Riviera, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, un hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona.
La víctima fue identificada como Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez, de 44 años de edad, una reconocida profesional del derecho, quien fue atacada a balazos cuando regresaba a su vivienda y se disponía a ingresar.
Según muestran las grabaciones, el ataque ocurrió justo en el momento en que la abogada abría el portón de su casa y se preparaba para subir a su vehículo.
En el mismo se muestra cómo un auto tipo turismo, color blanco, llegó al lugar y se detuvo frente a la vivienda. Segundos después, varios sujetos armados descendieron del vehículo y, sin mediar palabra, los individuos abrieron fuego directamente contra la abogada, quien se encontraba cerca de su automóvil.
Vecinos del sector relataron que durante el atentado se escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a los residentes y dieron aviso a las autoridades.
Guevara Gutiérrez resultó herida por impactos de bala en varias partes del cuerpo, por lo que fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro asistencial.
Hasta el momento, las autoridades médicas mantienen reservado su estado de salud, mientras permanece bajo observación y atención especializada.
Momentos después, gentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, acordonaron la escena y comenzaron con las primeras diligencias investigativas para recabar indicios y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Las autoridades informaron que se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los responsables, por lo que las investigaciones continúan.