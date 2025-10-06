Víctimas del accidente en Villanueva eran padres de la periodista Etny Uyoa

“El miedo de toda mi vida se ha cumplido en un abrir y cerrar de ojos”, escribió la comunicadora, acompañando su publicación con palabras de agradecimiento hacia quienes le han mostrado su apoyo: “A los que me han llamado, escrito y enviado sus condolencias en estos momentos tan difíciles, solo puedo decirles ¡gracias!”.

Cortés, Honduras.- Con un profundo dolor reflejado en sus palabras, la periodista Etny Uyoa compartió en sus redes sociales el mensaje más difícil de su vida: la pérdida de sus padres en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, a la altura del desvío a La Masica, en Villanueva, Cortés.

Los esposos, originarios de la comunidad Las Cañadas de Villanueva, se conducían junto a su hijo menor en un vehículo tipo pickup, marca Mazda, color azul, cuando ocurrió el fatal percance.

En el mismo accidente resultó gravemente herido Orin Isaac Granado, de 21 años, familiar de las víctimas, quien fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

La noticia ha conmovido a colegas, amigos y habitantes de la zona norte del país, quienes han expresado su solidaridad con la joven periodista, reconocida por su trabajo en medios locales.

Los padres de la comunicadora perdieron la vida en un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a inmediaciones del desvío a La Masica, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, las víctimas fueron identificadas como Cintia Etelinda Granados Paz, de 66 años, y Jenry Doney Ulloa Velásquez, de 54. Ambos viajaban junto a un joven de 21 años que resultó con heridas y fue trasladado a un centro asistencial cercano.