Dos a machetazos y el otro a golpes con un bloque: asesinan a tres hombres en Cortés

Cortés, Honduras.- Tres hombres perdieron la vida al ser asesinados con saña en las últimas horas en dos zonas diferentes del departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.
El primer caso se reportó en horas de la mañana, por lo que se desconoce si ocurrió la noche del 24 o en la madrugada de este 25 de diciembre.
Un hombre identificado como José Leodán Miranda, de 40 años de edad, fue ultimado a machetazos en un solar baldío ubicado en la comunidad de El Zapotal, en el municipio de San Pedro Sula.
Según sus familiares, la víctima se dedicaba a la albañilería y se encontraba celebrando la Navidad con ellos, cuando de repente se le perdió de vista. Después fue encontrado sin vida.
Con esta misma forma de asesinar (a machetazos) fue asesinado en la colonia 11 de Abril del municipio de Choloma, Miguel Ramírez, quien sería un trabajador de una hacienda cercana.
Horas más tarde se registró la muerte de un hombre entre 30 y 40 años de edad en el pasaje "La U" de la colonia López Arellano del municipio de Choloma.
La víctima, quien al momento del levantamiento del cuerpo no había sido identificada, presentaba golpes en su rostro y cabeza, los cuales le habrían sido propinados con un bloque.
El cuerpo quedó frente a varias viviendas, pero los vecinos, quizá por miedo, negaron haber escuchado gritos o haber visto a los victimarios.
En todos los casos, se desconoce el motivo de los crímenes y las identidades y el paradero de los hechores.
Más temprano, en la ciudad de San Pedro Sula, se registró la muerte de un hombre identificado como Darwin Yassir Urbina Meza, quien tenía menos de 24 horas de haber sido deportado desde Estados Unidos, luego de 23 años viviendo ilegalmente en ese país.
Según los reportes, el joven estaba hospedado en un hotel, a la espera de poder trasladarse este jueves a su natal, Yoro, pero fue asesinado. Las autoridades ya investigan el crimen.