Dos a machetazos y el otro a golpes con un bloque: asesinan a tres hombres en Cortés

Cortés, Honduras.- Tres hombres perdieron la vida al ser asesinados con saña en las últimas horas en dos zonas diferentes del departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

El primer caso se reportó en horas de la mañana, por lo que se desconoce si ocurrió la noche del 24 o en la madrugada de este 25 de diciembre.

Un hombre identificado como José Leodán Miranda, de 40 años de edad, fue ultimado a machetazos en un solar baldío ubicado en la comunidad de El Zapotal, en el municipio de San Pedro Sula.

Según sus familiares, la víctima se dedicaba a la albañilería y se encontraba celebrando la Navidad con ellos, cuando de repente se le perdió de vista. Después fue encontrado sin vida.

Con esta misma forma de asesinar (a machetazos) fue asesinado en la colonia 11 de Abril del municipio de Choloma, Miguel Ramírez, quien sería un trabajador de una hacienda cercana.