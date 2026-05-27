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Ultiman a dos menores en la colonia Suyapa, en Chamelecón; se investiga si son hermanos

Al coincidir los apellidos que fueron notificados de forma preliminar, podría tratarse que los fallecidos sean hermanos

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 16:50
Ultiman a dos menores en la colonia Suyapa, en Chamelecón; se investiga si son hermanos

Los cuerpos de los dos menores de edad fueron ingresadas en horas de la madrugada a la morgue del Ministerio Público, en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Cortés, Honduras.- Dos menores de edad -presuntamente hermanos- fueron víctimas de la criminalidad, al ser acribillados a disparos la madrugada de este miércoles, en San Pedro Sula.

El hecho violento tuvo lugar en la colonia Suyapa, en el sector de Chamelecón, alrededor de las 3:00 de la mañana, según trascendió en horas tempranas de este día.

Los dos cuerpos sin vida quedaron tirados, uno a varios metros del otro, en una calle de tierra de la periférica colonia Suyapa, en una zona desprovista, casi en su totalidad, de lámparas del alumbrado eléctrico.

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Los fallecidos fueron identificados de forma preliminar, con los nombres de Edwin David Núñez Orellana, de 15 años de edad, y Kevin Jafet Núñez Orellana, de 16 años.

Los sacaron de su casa

Información preliminar en poder de la Policía Nacional (PN) detalla que un grupo de al menos ocho personas se introdujeron por la fuerza a la casa en la que vivían los dos adolescentes; encañonaron a los miembros de la familia que estaban dentro y luego sacaron a los dos cipotes.

Después de hacerlos caminar por varios metros, los acostaron en el suelo y los acribillaron, utilizando armas tipo fusil y pistolas. Los sicarios huyeron de la zona a bordo de vehículos.

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La Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho, informados por los mismos pobladores de la colonia Suyapa, y al llegar al lugar encontraron los cuerpos de los dos menores ya sin vida.

Sólo unas horas antes, en la ciudad de El Progreso, tres menores de edad, estudiantes de dos institutos, fueron ultimados en similares circunstancias en la colonia Roberto Suazo Córdova.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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