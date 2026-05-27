Ultiman a dos menores en la colonia Suyapa, en Chamelecón; se investiga si son hermanos

Cortés, Honduras.- Dos menores de edad -presuntamente hermanos- fueron víctimas de la criminalidad, al ser acribillados a disparos la madrugada de este miércoles, en San Pedro Sula.

El hecho violento tuvo lugar en la colonia Suyapa, en el sector de Chamelecón, alrededor de las 3:00 de la mañana, según trascendió en horas tempranas de este día.

Los dos cuerpos sin vida quedaron tirados, uno a varios metros del otro, en una calle de tierra de la periférica colonia Suyapa, en una zona desprovista, casi en su totalidad, de lámparas del alumbrado eléctrico.