Tres mujeres muertas de forma violenta registra Honduras en las últimas 24 horas

La mujer habría dejado una carta en donde revelaba las razones por las que se suicidó, argumentando que lo hizo debido a las amenazas que recibía por parte de su expareja.

En la hoja de papel de una libreta se leía textualmente: “Ya me cansé de tantas amenazas del papá de mis hijos, solo quería estar tranquila con mis niños mi tiempo libre, él no me lo permitió. Busqué ayuda por lado de la Policía y los juzgados. No me dieron ayuda por ningún lado. Ahora solo quiero estar bien y que mis hijos...”, escribió la joven madre, concluyendo su despedida en la siguiente página, cuya imagen no fue divulgada.