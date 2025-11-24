VIDEO: Últimos momentos de vida de las víctimas de accidente en Santa Bárbara

Tras el siniestro comenzaron a circular los últimos momentos en vida de las víctimas del fatal accidente vehicular.

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde del pasado domingo -23 de noviembre- se registró un trágico accidente en que hubo un saldo de al menos nueves muertos y 45 heridos , luego de una caravana política del Partido Liberal, a la altura de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara.

Una simpatizante del Partido Liberal iba grabando con su teléfono móvil cuando de pronto apareció en la carretera un camión, presuntamente de miembros del Partido Nacional, que se salió de control y chocó contra unos árboles en la orilla de la carretera. El accidente se registró en medio de gritos de desesperación y angustia.

El impacto dejó como saldo la muerte de al menos nueve personas y 45 heridos que fueron trasladados de emergencia hacia un centro asistencial cercano.

Entre las víctimas mortales se encuentran Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años; José Antonio Leiva, de 57; José Ángel Leiva, de 62; Norlan Yadir Sabillón, de 21; José María Perdomo, conocido como Chemita, de 65; y Keneth Yair Sabillón y José Ángel.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En otro de los videos que circula en redes se puede ver a decenas de personas tiradas en la calle tras el accidente vehicular.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) afirmaron que investigan para determinar las causas del fatal accidente.

Mientras las indagaciones continúan, la comunidad llora a varias de las víctimas, cuyos cuerpos ya fueron entregados para ser velados y posteriormente, sepultados.

Políticos, entre ellos el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, han externado sus muestras de pesar a la familia de los afectados.