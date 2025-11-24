  1. Inicio
  2. · Sucesos

VIDEO: Últimos momentos de vida de las víctimas de accidente en Santa Bárbara

Un video muestra el momento exacto en que un camión sufre un grave accidente, dejando víctimas mortales y heridos tras una caravana política en Santa Bárbara

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:18
VIDEO: Últimos momentos de vida de las víctimas de accidente en Santa Bárbara

El accidente dejó al menos nueve muertos y alrededor de 45 heridos.

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde del pasado domingo -23 de noviembre- se registró un trágico accidente en que hubo un saldo de al menos nueves muertos y 45 heridos, luego de una caravana política del Partido Liberal, a la altura de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara.

Tras el siniestro comenzaron a circular los últimos momentos en vida de las víctimas del fatal accidente vehicular.

Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara

Una simpatizante del Partido Liberal iba grabando con su teléfono móvil cuando de pronto apareció en la carretera un camión, presuntamente de miembros del Partido Nacional, que se salió de control y chocó contra unos árboles en la orilla de la carretera. El accidente se registró en medio de gritos de desesperación y angustia.

El impacto dejó como saldo la muerte de al menos nueve personas y 45 heridos que fueron trasladados de emergencia hacia un centro asistencial cercano.

Entre las víctimas mortales se encuentran Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años; José Antonio Leiva, de 57; José Ángel Leiva, de 62; Norlan Yadir Sabillón, de 21; José María Perdomo, conocido como Chemita, de 65; y Keneth Yair Sabillón y José Ángel.

En otro de los videos que circula en redes se puede ver a decenas de personas tiradas en la calle tras el accidente vehicular.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) afirmaron que investigan para determinar las causas del fatal accidente.

Mientras las indagaciones continúan, la comunidad llora a varias de las víctimas, cuyos cuerpos ya fueron entregados para ser velados y posteriormente, sepultados.

Políticos, entre ellos el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, han externado sus muestras de pesar a la familia de los afectados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias