Tres hombres resultan gravemente heridos tras ser atacados por perros en Lempira

Tras el ataque, los tres hombres resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser trasladados hasta un centro de salud en La Esperanza, Intibucá.

“Me atacaron tres perros, unos por la espalda y uno por el frente, me dejaron muy mal herido... pedí auxilio y mis compañeros de aquí me atendieron y llevado al centro de salud donde me han hecho varias costuras en las heridas”, relató Cárcamo.

De igual manera, se conoció que uno de los afectados tuvo que ser trasladado hacia el Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la gravedad en sus heridas, ya que recibió fuertes mordidas en su rostro.